球星拒唱國歌事件 歐巴馬開口了

美國總統歐巴馬在G20高峰會後的記者會表達對國旗事件的看法。(美聯社)

NFL舊金山49人隊四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)拒唱國歌的事件愈滾愈大，5日在中國大陸參加G20高峰會的美國總統歐巴馬特別越洋對此事發表看法。他相信凱普尼克指出了社會問題，而不是無理取鬧。

「國旗與國歌同時象徵著那些穿著軍服為我們而戰的兄弟姊妹們，凱普尼克的抗議行為(拒向國旗敬禮)已經傷害到了他們。」歐巴馬說，「但我相信他是真正關心著社會問題，他成功把議題(種族矛盾)帶到了檯面上。」

儘管凱普尼克受到媒體與球迷多方圍剿，但也不乏支持他的人。女足國腳拉普諾埃(Megan Rapinoe)便仿效著在賽前國歌演奏時單膝下跪，她說：「身為1位女同性戀者，我明白這個國家很多時候無法保障我們的權利。」

歐巴馬說：「我寧願讓年輕人多發聲，也不希望他們對社會議題漠不關心。」這起事件讓凱普尼克從表現平平的四分衛，連日躍升為新聞頭條與話題人物，他的7號球衣銷量暴增，衝上NFL官網的第5名。

(中時電子報)