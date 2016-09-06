安理會6日開會 商討北韓飛彈發射問題

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外交人員今天表示，聯合國安全理事會應美國和日本要求，將在明天早上召開閉門會議，商討北韓最近1次飛彈發射行動。

南韓軍方說，就在20國集團（G20）於北韓主要外交盟邦中國大陸舉行高峰會的同時，北韓今天朝東岸外海發射了3枚彈道飛彈。

國際處境孤立的北韓無視安理會通過的相關決議，今年已連番發射飛彈，而安理會也都予以譴責。1050906

(中央社)