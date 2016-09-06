柯震東「再出發」之作威尼斯獲讚 昨從容看片不緊張
台灣今年唯一一部入圍威尼斯影展威尼斯日的電影《再見瓦城》台灣時間５日舉行世界首映，在台出發前不停嚷著想看片的柯震東，可能因為該片在媒體放映後獲得許多外媒盛讚，首映會前已不太緊張，昨從容表示：「因為片子已經完成，等一下就好好享受電影。」但３日在臉書上寫下「露出微笑，再出發！」，讓許多影迷看出他對自己的期許，趕緊在底下留言表示鼓勵。
身穿一襲白色長禮服的吳可熙在首映會場擺出女神pose拍照，但其實心情有些忐忑，不安的說：「非常緊張，因為去年拍完到現在還沒看過，很好奇會是什麼樣子。」
導演趙德胤表示自己看過太多遍，因此盡量放鬆心情參加首映，推測吳可熙、柯震東應該比較緊張。趙德胤上月31日在威尼斯行前記者會說：「電影好不好，還要交由觀眾來決定。」昨也特地在臉書上表示希望來看的觀眾會喜歡，「特別希望柯震東、吳可熙的演出能被看見，不會白費他們這一年來的犧牲與努力」。
(中時)
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