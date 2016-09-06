「黑人生命寶貴」漸受美年輕人支持
最新民調顯示，以抗議白人警察槍殺非洲裔民眾為訴求的「黑人生命寶貴」(Black Lives Matter)運動，已經逐漸受到美國年輕一代的支持，在白人、亞裔、拉美裔以及非洲裔的年輕成人當中，獲得過半的支持率。
美聯社報導指出，根據GenForward民調發現，年紀介於18歲到30歲的年輕白人當中，有51%的受訪者支持「黑人生命寶貴」運動，比6月份時所做的民調數據提高10個百分點，至於不支持該運動的受訪者則有42%。
美國其他少數族裔的年輕人，更展現出強烈支持該運動的趨勢，這份民調發現，有85%的非洲裔年輕人、67%的亞裔年輕人以及62%的拉美裔年輕人，表態支持「黑人生命寶貴」示威，顯示美國年輕一代認同其運動的訴求。
GenForward民調是由芝加哥大學的「非裔年輕人計畫」和從事公共事務研究的「美聯社-NORC中心」所共同製作的民調，首度針對美國不同族裔年輕人為民調對象，想了解年輕一代的想法。
「黑人生命寶貴」運動是源自2012年，最早是因為佛羅里達州發生一名白人社區守望員辛默曼(George Zimmerman)在巡邏時，咖槍殺死了1名手無寸鐵的非洲裔青少年馬丁(Trayvon Martin)的事件後，關注案件的人士開始發起「黑人生命寶貴」示威，獲得非洲裔社區廣大共鳴，之後又因為連續發生多起白人警察開槍打死非洲裔的案件，使得這個運動開始壯大並向全國範圍擴散，形成新一波黑人民權運動。
(中時電子報)
關鍵字：黑人生命寶貴、Black Lives Matter、年輕人、美聯社、民調
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