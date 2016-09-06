MLB》美媒：皇家衛冕路 恐毀在牛棚手中
MLB衛冕軍皇家隊在上周遭遇重大挫敗，2勝4負的戰績，其中兩場輸給同區的老虎，另兩場輸給爭奪外卡的勁敵洋基，目前皇家殺進季後賽的機率僅剩下2.6%。更令人憂心的是，4場敗戰全都因牛棚起火。
皇家的牛棚是他們引以為傲的利器，去年靠著牛棚「三本柱」屢次逢凶化吉，勇奪世界大賽冠軍。今年皇家的牛棚也不差，平均自責分率3.12是全聯盟最佳，整體評價僅次於洋基、太空人、道奇。
經過上百場比賽試煉，皇家本季牛棚的驚喜就是達菲、王建民、韋德戴維斯、索利亞。達菲從牛棚轉先發奪下11勝。韋德戴維斯是去年三本柱之一，轉任終結者後表現出色。王建民雖然負責敗戰處理，卻也奇蹟般地寫下6勝0敗。
皇家本季場均4.06分是美聯倒數第2，他們的比賽經常是在前半場落後，比賽後段派出3~4名牛棚投手咬住比分，牛棚的容錯率非常低。敗戰處理反而是最安全的位置，由於上場時比分落後，投手不必擔心搞砸領先，反而還有奪勝機會。
漫長的例行賽讓皇家多次調整牛棚陣容，季中發掘並相當倚重的索利亞在上周搞砸了兩場比賽。美媒《CBSSPORTS》直陳皇家的牛棚萬不該在9月份的重要時刻起火，可說衛冕之路正生生地斷送在牛棚手中。
皇家上周6戰，牛棚自責分率是偏高的4.07，這還不包括讓先發投手留下的跑者回來得分。而且輸掉的4場全都是只輸1分，令人扼腕。棒球是打擊、守備的團隊合作，但這次顯然是牛棚沒有做好他們的工作。
(中時電子報)
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