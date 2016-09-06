與屍體做伴？泰國僧侣的另類冥想

泰國的僧侶為了鍛鍊心性，會使用許多方式冥想。(圖片取自達志影像)

人們自古已在宗教傳統中操練冥想，特別是在寺院中，為的是提煉自己的心性，昇華自我，科學也證實人在進行冥想時會激活大腦的某個部分。而泰國僧侶更獨創另類的冥想法，就是在一具腐爛的屍體旁沉思。

這種屍體冥想其實不是現今才有，早在數百年歷史的壁畫和手稿描繪了人們在屍體旁邊冥想的景象，佈滿蛆蟲的腐爛軀體在一旁、支離破碎還被鳥類啄食，而僧侶一動也不動的在一旁冥想。這種獨有的冥想方式，十分罕見，只出現在泰國境內。

這些屍體通常是來自意外死亡的孩子或年輕人，他們的家人把屍體捐到寺廟，希望可以藉此產生一些善果。

僧侶們把這些早逝的年輕人視為人性最美好一面，僧侶認為年輕人純潔無染，沒有太多醜惡和野心，若這樣美好的東西也會腐朽，人憑什麼還可以驕傲自負？這種儀式被視為一種學習無我的強大方式，提醒僧侶「你愈是無我，就愈接近涅槃。」

賓夕法尼亞大學宗教學教授賈斯汀·麥克丹尼爾(Justin McDaniel)說：「這種令人不快的場面以及肉體在高溫下腐爛的臭味可傳達重要的佛教教義，闡述不要執著肉體，一切都是無常的概念。」

除了與屍體作伴，其他僧侶還有許多創意方式，像是在熱油裡冥想，或在裝著蟒蛇的箱子裡冥想，甚至是在黑暗的洞穴和棺材裡冥想，還有一種苦修，是在冥想中一連行走幾個星期，不休息也不睡覺。

這些佛教徒聲稱冥想的目標都是為了獲得對靈性真相的認識，這些極端的修行方式得以增強接近真相的機會。

(中時電子報)