G20商定協調經濟政策 少有具體作法
世界各首要經濟體的領導人昨天在杭州舉行的高峰會中大致商定，相互協調宏觀經濟政策，但鮮少提出具體建議以因應全球化和自由貿易所遭到的日益艱鉅挑戰。
在杭州舉行的2天會議中，20國集團（G20）各國領導人並一致主張，反對保護主義。中國大陸國家主席習近平促請各大經濟體，透過創新來推動成長，而不能僅依賴財政和貨幣措施。
習近平在閉幕聲明中說：「我們決心重振國際貿易和投資這兩大引擎的作用．．．繼續支援多邊貿易體制，重申反對保護主義承諾。期待在強勁的國際貿易和投資推動下，世界經濟將重新煥發活力。」
峰會的進行因北韓試射3枚中程彈道飛彈而分心，令與會國再次注意到全球安全的風險。
中共方面表示，希望有關各方避免採取任何會使緊張更甚的行動。美國稱北韓此舉魯莽，日本首相安倍晉三則對美國總統歐巴馬說，此事不可原諒。
在其他方面，美國趁出席峰會之便，試圖就敘利亞停火與俄羅斯敲定協議未果。美國國務卿凱瑞和俄國外長拉夫羅夫今天稍早進行談判，但無法就敘利亞2週來的第2次停火達成協議；不過兩人本週將再次會談。
美國白宮發表聲明說，20國集團主張成立全球論壇，以採取措施來處理鋼鐵產能過剩問題，並鼓勵作出調整。這也是此次峰會商討的議題之一。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。