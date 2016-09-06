NBA》浪花兄弟：不會為杜蘭特犧牲球權
杜蘭特(Kevin Durant)加盟之後，勇士隊先發陣容(自1號至5號)暫定為柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特、卓雷蒙格林、帕楚利亞。最大的改變是由杜蘭特取代巴恩斯的小前鋒位置，但是杜蘭特能分到足夠的球權嗎？
據ESPN報導，「浪花兄弟」柯瑞與湯普生已表明不會改變他們的打法，要由杜蘭特自己來適應。柯瑞說：「我們不會改變打法，也不會為了杜蘭特做出任何犧牲，我們必須要做自己才能保持戰鬥力。」
無論如何，這都是很困難的事，杜蘭特是數一數二的攻擊手，他需要有球在手才能進攻，若柯瑞還把他當成巴恩斯，將無法發揮杜蘭特的殺手球風。因此美媒分析，柯瑞與湯普生不論願不願意，勢必要為此犧牲一些球權。
火箭隊哈登對於勇士的超級隊伍曾經反唇相譏：「他們只有1顆球要怎麼分？」場均28.2分的杜蘭特、30.1分的柯瑞、22.1分的湯普生同處一隊時，確實很難讓他們維持往日的出手數與進攻習慣。
(中時電子報)
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