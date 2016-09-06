TPP掛了？ 歐巴馬：美國不做 別國會做！

歐巴馬卸任前仍積極推動其所倡議的「跨太平洋夥伴協定」TPP。(圖:美聯社檔案照)

自稱為美國「第一位太平洋總統」的美國總統歐巴馬為其所倡議的「跨太平洋夥伴協定」TPP作出辯護，並強調：若美國不做，別國會做。

出席杭州G20峰會的歐巴馬總統日前在接受美國有線電視新聞網CNN專訪時指出，儘管，民主黨與共和黨皆對「跨太平洋夥伴協定」有所批評，但任何一位嚴肅的經濟學家都會同意它是一「明智的」貿易協定。

被問及其所倡議的「跨太平洋夥伴協定」不僅遭到眾院議長保羅賴恩和共和黨總統候選人川普的反對，連民主黨總統候選人希拉蕊也予反對，這是否意味著：「跨太平洋夥伴協定」有了大麻煩？歐巴馬總統認為，「跨太平洋夥伴協定」已被泛政治化了。他指出，貿易協定經常是被泛政治化而變得複雜無比。

歐巴馬總統辯護稱，「跨太平洋夥伴協定」是一歷史性協定，由非常多元的不同國家組成。理由很簡單，它將是世界最大的市場。如果我們不對之設定規範，別人就會定出規範。顯然，歐巴馬總統所說的「別人」即是暗指中國。

歐巴馬說，「任何一位嚴肅的經濟學家在看到此一協定之後都會說，它不僅是一明置的貿易協定，而且還實際的彌補了過去貿易協的失敗，並具有完全可行的勞工與環保要素在內。」

歐巴馬總統自2008年上任以來，即已將其亞洲「再平衡」政策視為其外交政策的中樞。歐巴馬曾於2009年11月在日本發表公開演講中指出，「我要每個人都知道，也要全美國人知道：這個地區是攸關著我們的未來的，因為在這個地區所發生的任何事情都會跟我們的生活有直接的影響。」

(中時電子報)