不爽被管 杜特蒂粗口罵歐巴馬
(6:00更新)CNN報導指出，美國白宮已取消歐巴馬與菲律賓總統菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的會面。
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近日不滿美國評論他在境內的掃毒行動侵犯人權，今天飆粗口罵歐巴馬是「婊子養的」（son of a bitch），更強調，自己除了菲律賓人民外，不需要向其他人負責。
在東協峰會行前記者會上有媒體提問，打算如何向歐巴馬解釋最近事件，杜特蒂表示，「你得對我表現出尊重來，別只是拋出問題，做幾個聲明，婊子養的（son of a bitch），我會在論壇上罵得你很難堪」。
菲賓總統上任後短短兩個月，大開殺戒掃毒，已有超過2千人死亡，引發聯合國與美國關切。目前歐巴馬，已指示幕僚評估當前舉行面對面會談能否獲得成效，還在考慮是否要跟杜特蒂見面，歐巴馬表示，「明顯地菲律賓人民是我們的好朋友之一，菲律賓也是公約上的盟友。不過我只想確認會面是否有所收穫。」
(中時電子報)
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