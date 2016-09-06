NBA球星韋斯布魯克來台圖輯

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我要評比

在分組對抗賽中跳投。（方濬哲攝）

NBA雷霆隊球星韋斯布魯克9月4日首度來台，展現迷人的親和力，完成2日的旋風行程。

(圖片)

韋斯布魯克與球迷自拍。（方濬哲攝）

進場時韋斯布魯克與隊員跳起來慶祝。（方濬哲攝）

認真指導球員進行對抗。（方濬哲攝）