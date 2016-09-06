美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強

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羅馬尼亞籍第5種子哈勒普（Simona Halep）今天以6比2、7比5擒下西班牙籍對手斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro），晉級美國網球公開賽8強，這是她一連第2年闖進美網8強。

曾在法國公開賽搶進決賽的哈勒普，2016年已在WTA 3項賽事封后，8強戰可能遭遇小威廉絲（Serena Williams）。

現任天后小威今天稍晚將與排名第52的哈薩克籍對手席薇多娃（Yaroslava Shvedova）對決。1050906

(中央社)