美網》小威輕鬆晉8強 大威止步16強

球后小威廉絲輕鬆晉級美網8強。(美聯社)

美網女單第4輪，球后小威廉絲輕鬆以6-2、6-3擊敗哈薩克的雪薇朵娃，闖進8強。小威的狀況非常好，在自己的發球局有7成以上在3次擊球內就獲勝，目前為止沒有輸掉任何1盤，全是直落二過關。

另一方面，小威的姊姊大威廉絲苦戰3盤後敗給捷克女將普利斯可娃，止步16強。雖然在里約奧運沒能奪牌，但小威廉絲的狀況調整得很好，8強戰的對手將是羅馬尼亞女將哈麗普。

(中時電子報)