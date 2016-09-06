QS世界大學排名 台大68名歷年最佳
英國高等教育調查公司QS今天公布2016世界最佳大學排行榜，麻省理工學院連續第5年排名第1，國立台灣大學排名較去年上升2名，成為第68，是台灣唯一晉身全球前百大的大學。
這是QS公司第13年進行世界最佳大學排名調查，台大連續第3年排名走升，今年排名第68是歷年來最高排名，台大在雇主評價及教職員比例這2個指標表現優異，大幅拉抬整體排名。
新加坡國立大學（National University of Singapore）排名第12，是亞洲排名最高的大學，中國大陸清華大學排名第24名，創下歷年來最好成績。
QS調研總監索特（Ben Sowter）告訴中央社記者，出色的學術聲譽與教職員和學生比例等指標，帶動台灣大學的排名，10所頂尖的台灣大學中有7所的排名上升，台大的排名創下歷年來最高。
根據QS的報告，台灣前10名進榜大學的排名依序為：
國立台灣大學排名第68名，國立清華大學151名，國立交通大學174名，國立成功大學241名，國立台灣科技大學243名，國立陽明大學308名，國立台灣師範大學310名，國立中山大學395名，台北醫學大學排名401到410間，國立中央大學排名411到420間。
世界排名前10名大學依序為：
麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、劍橋大學、加州理工學院、牛津大學、倫敦大學學院（University College London）、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、倫敦帝國學院、芝加哥大學。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。