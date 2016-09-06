低壓帶水氣北移 中南部防豪雨
中央氣象局表示，原本位於巴士海峽低壓帶的水氣北移，配合西南風增強影響，今天各地天氣還是不穩定，除了嘉義以南及台東地區降雨時間較長，容易有局部大雨，甚至不排除有局部豪雨。
氣象局表示，今天原本位於巴士海峽低壓帶的水氣北移到台灣附近，配合西南風增強影響，各地天氣還是不穩定，除了嘉義以南及台東地區降雨時間較長，容易有局部大雨，甚至不排除有局部豪雨，北台灣也容易有短時強降雨發生，行車請多留意路況，低窪地區慎防淹水，可參考氣象局定量降水預報了解降雨的分布情形；溫度方面，各地高溫介於攝氏30至33度，有下雨時較不悶熱，各地低溫約在25到27度。
此外，氣象局提醒民眾，原先位於琉球南方海面的低氣壓已於5日下午增強為熱帶性低氣壓，預測向東北往日本南方海域移動，未來直接影響台灣的機率偏低，但其外圍的雲系會對北台灣帶來一些短暫陣雨的現象。。
氣象局指出，今天全台及外島PSI多為良好等級，指標污染物O3，PM2.5為低等級。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。