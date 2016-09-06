低壓帶水氣北移 中南部防豪雨

中央氣象局表示，原本位於巴士海峽低壓帶的水氣北移，配合西南風增強影響，今天各地天氣還是不穩定，除了嘉義以南及台東地區降雨時間較長，容易有局部大雨，甚至不排除有局部豪雨。

氣象局表示，今天原本位於巴士海峽低壓帶的水氣北移到台灣附近，配合西南風增強影響，各地天氣還是不穩定，除了嘉義以南及台東地區降雨時間較長，容易有局部大雨，甚至不排除有局部豪雨，北台灣也容易有短時強降雨發生，行車請多留意路況，低窪地區慎防淹水，可參考氣象局定量降水預報了解降雨的分布情形；溫度方面，各地高溫介於攝氏30至33度，有下雨時較不悶熱，各地低溫約在25到27度。

此外，氣象局提醒民眾，原先位於琉球南方海面的低氣壓已於5日下午增強為熱帶性低氣壓，預測向東北往日本南方海域移動，未來直接影響台灣的機率偏低，但其外圍的雲系會對北台灣帶來一些短暫陣雨的現象。。

氣象局指出，今天全台及外島PSI多為良好等級，指標污染物O3，PM2.5為低等級。1050906

(中央社)