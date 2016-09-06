巧克力之王AMEDEI　攜手寒舍艾美下午茶

寒舍艾美即日起推出「全新視角：AMEDEI極致午茶」。（王英豪攝）

AMEDEI極致午茶之9號巧克力塔。（王英豪攝）

曾拿下兩屆世界巧克力大師賽台灣區冠軍的寒舍艾美酒店甜點鄭吉賢。（王英豪攝）

AMEDEI的秋雅Chuao產區位於委內瑞拉的深山雨林間。（AMEDEI提供）

可可豆約磨72小時，造就AMEDEI優美的化口性。（AMEDEI提供）

來自義大利托斯卡尼的AMEDEI（艾曼黛）品牌之所以被稱為巧克力之王，不只因為它產量少、價格高與得獎多，曾拿下兩屆世界巧克力大師賽台灣區冠軍的寒舍艾美酒店甜點鄭吉賢說：「一般的巧克力滋味或許純粹柔和、或許強烈有個性，但AMEDEI化口性非常好、層次風味綿延不絕，讓人很難簡單用一個詞彙去形容。它就像齣歌劇，有許多幕與許多場景，在不同情境與心情下吟唱，就有不同面貌與滋味。」

要怎麼把這本身就擁有豐富層次的巧克力變下午茶甜點，就好像要怎麼幫原本就美的奧黛麗赫本化妝一樣，考驗著甜點師傅與化妝師技術。最好的方式，不是再加以濃妝艷抹，而是簡單加點堅果、來點脆餅，搭配一點蔓越莓與海鹽，為滑順的巧克力帶來軟硬與甜鹹交錯的口感，就如一兩顆珍珠，一抹淡淡眼影與紅潤，最能烘托天生麗質之美。

想品嚐這樣的巧克力之美，代價不便宜。由於AMEDEI稀有珍貴的白色克里歐可可豆1公斤的成本就超過美金1千元，比一般高檔巧克力還貴約1.8倍，因此寒舍艾美推出的這套下午茶每套售價NT$1,980+10%，比其著名的探索廚房一餐NT$1,590+10%還要貴。午茶甜點貴過自助餐，也算是貴出了創舉，不過這午茶是雙人份可兩人共享。

為什麼AMEDEI巧克力要賣這麼貴，主要原因除了品質好與產量少，更在於它以3倍價格向農民收購可可豆，進而拉下法國頂級巧克力法芙娜獨佔了秋雅Chuao產區。這是善待農民，也是精明的策略。

秋雅Chuao位於委內瑞拉的深山雨林間，一向被視為夢幻可可產區。1990年間AMEDEI創辦人兄妹原本只想代理法芙娜巧克力來一圓對巧克力熱愛的夢想，但因沒沒無聞被法芙娜拒絕，一氣之下決定自己創立AMEDEI，接著哥哥Alessio Tessieri開始他的全球可可產區找尋之旅，妹妹Cecilia Tessieri則開啟她的巧克力廚藝之路，隨著茁壯、策略、連續10年蟬聯世界巧克力大賽金牌，進而成為全球頂級巧克力代名詞，狠狠出了一口氣。

正因出高價向農民收購，加上只用頂級克里歐（Criollo）可可豆品種，且產地都在交通運輸不便的南美洲雨林中，AMEDEI本身成本就高，此外一般可可豆大多只研磨10多個小時，AMEDEI卻磨到72小時，造就其優美的化口性，也墊高了成本。

寒舍艾美酒店這套「全新視角：AMEDEI極致午茶」即日起15:00到18:00於飯店一樓「北緯25」限量供應，每套有8款訂製甜點如巧克力蒙特利馬蛋糕、巧克力蒙布朗、9號巧克力塔、巧克力修女泡芙…等，另有花生醬培根三明治、和牛鴨肝漢堡等鹹食可無限續點。

(中時)