MLB》皇家兩支3分炮 打垮爐主雙城

皇家莫拉里斯(左起)開轟，與隊友戴森、荷斯莫慶祝。(美聯社)

皇家作客雙城3連戰的第一場，面對全聯盟的爐主，皇家狂打11分，以11-5輕鬆擊敗雙城。皇家先發甘迺迪5.1局挨雙轟失4分，仍奪下第10勝。由於打線爆發，皇家牛棚也安全下莊。

然而皇家開場落後的老毛病還是未改，甘迺迪挨雙轟之後一度以2-4落後，多虧莫拉里斯5局上一支3分彈，才幫他搶下勝投。雙城隊二壘手多西爾勇猛無比，單場三響炮，不過只有4分打點。

皇家的另一名功臣是荷斯莫，他第8局再補上1發3分彈，光是他與莫拉里斯的兩轟就足以擊敗雙城。比數在第5局時尚未拉開，因此皇家仍然動用了4名牛棚投手。面對孱弱的雙城，皇家有機會取得對戰3連勝。

(中時電子報)