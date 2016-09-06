塔利班認了 阿富汗國防部雙炸彈攻擊24死91傷

阿富汗安全部隊隊員檢視發生自殺炸彈攻擊的地點。(美聯社)

阿富汗國防部附近週一遭兩起炸彈攻擊，91人受傷以及造成至少24人死亡，包括數名高階安全部隊官員，恐怖組織塔利班(Taliban)已經出面承認主使這兩起爆炸。在這不久之前，阿富汗首都喀布爾(Kabul)一處住了許多外籍人士的住宅區也遭汽車炸彈攻擊和槍擊。

根據法新社(AFP)報導，當時國防部員工正準備下班，第一起爆炸發生後許多安全部隊隊員聚集在爆炸地點，然後遭到一名自殺炸彈客攻擊。三名不願具名的官員表示，一名區域警長和將軍在爆炸中身亡。

資深警方調查員Faredoon Obiadi表示，自殺炸彈客當時身穿軍隊制服。目擊者Ashuqullah說，第二起炸彈爆炸力非常強大，造成包括安全部隊官員等好幾人死亡或受傷。

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)譴責這兩起攻擊，他說阿富汗的敵人們喪失攻擊安全和國防部隊的能力，因此才攻擊公路、城市、清真寺、學校和一般人。已經出面承認主使這兩起爆炸的塔利班過去15年以來，為了推翻獲得美國支持的現任阿富汗政府，常常攻擊阿富汗的安全部隊。

在這兩起炸彈發生之前，阿富汗一處有許多外籍人士和外交官居住、名為「新都市」(Shar-e Now)的住宅區，遭到一名自殺炸彈汽車攻擊，並且在之後約一小時左右的時間發生零星槍擊。爆炸發生後，兩名攻擊者傳出入侵該區一棟建築，但到目前為止尚未傳出傷亡，通往該區的主要道路已經遭警方封閉。

(中時電子報)