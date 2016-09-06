視障者「看不見」免驚！譚敦慈幫「盲」吃得安心

譚敦慈老師（中）對視障朋友講安心廚房。（國立彰化生活美學館提供）

近年國人關心食品安全，多從專家建議和媒體提醒，留心產品標示及關注食用安全，但國內近六萬的視障朋友，卻因為缺乏合適的食品安全資訊來源，只能莫可奈何的擔心。為了視障朋友的閱讀權利，在文化部推動多年的「點字書及數位有聲書製作計畫」裡，服務視障朋友的閱聽契機，特別策劃專攻安心飲食的譚敦慈護理師大作─『安心廚房食典』一書，製作成點字書和有聲書，並寄送國內各視障圖書館，提供視障朋友未來安心飲食的參考書。

彰美館黃維忠組長（左起）、無障礙科技協會楊聖弘秘書長、健康農場游翔媜老師一起種植魚菜共生無毒蔬菜。（國立彰化生活美學館提供）

文化部並於5日上午，特別安排譚敦慈老師親臨推廣現場，向視障朋友講解飲食安全小撇步，透過現場的分享與互動，一一幫「盲」解開了各種食品安全的疑慮。主辦單位「國立彰化生活美學館」也特別安排近期興起的環保無毒農業-魚菜共生技術，規劃設計適合視障朋友的DIY體驗，透過志工的協助，現場數十名視障朋友親手製作了魚菜共生的小小生態瓶，讓他們對無毒的種植技術，有更直接的了解。

承辦這次活動的無障礙科技發展協會理事長林柏榮說，一般人很難想像，自從國內爆發食安事件後，視障朋友對於食安問題有多焦慮，尤其近兩年，很多視障朋友都向協會反映，他們真的不知道，該怎麼吃才能吃得安心。

參與這次活動，平常需要下廚，負責全家飲食的全盲朋友林小姐就說，現在為家人準備三餐時，都備感壓力，尤其是各種傳言越來越多，一下說這個不能吃、一下說那個不能用，讓她經常覺得不知所措，但是，又因為缺乏完整的點字或有聲資訊，也只能窮擔心。

為了推廣視障閱讀，文化部所屬國立彰化生活美學館近6年來挑選暢銷書、文學、美學等類書籍，為視障朋友製作186本點字書及62本數位有聲書，更舉辦各類主題體驗活動，安排該館志工協助視障朋友走到戶外接近自然，請作家親臨活動現場為視障朋友說書。8月29日，國立彰化生活美學館先在雪霸國家公園安排了知名作家苦苓為視障朋友導覽、說書，而台北的這場活動，則是今年的第二場視障閱讀推廣。

今年，除了『譚敦慈的安心廚房食典』外，美學館也將蔣勳的『捨得，捨不得』、苦苓的『哦YA！這樣旅行就對了』、魚夫的『樂居台南』等25本書製作成點字書及精選5本製作數位有聲書，預計10月透過光碟寄送給全國二千名視障朋友。

與視障朋友體驗魚菜共生種植無毒蔬菜。（國立彰化生活美學館提供）

此外，有興趣的視障朋友也可以連結上「華文視障電子圖書館網站」閱讀到這25本點字書及5本數位有聲書。

(中時電子報)