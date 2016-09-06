史上首位 美國總統歐巴馬訪問寮國

歐巴馬是第一位訪問寮國的美國總統。(圖片取自美聯社)

美國總統歐巴馬結束在杭州的20國集團（G20）高峰會後，5日深夜搭乘「空軍一號」專機，飛抵寮國首都永珍，成為首位訪問寮國的在位美國總統。歐巴馬預定進行3天訪問，也為兩國寫下歷史性新的一頁。

歐巴馬是美國以及寮國自1955年建立全面外交關係後，第一位訪問寮國的美國總統。歐巴馬也將出席在永珍舉辦的東協（ASEAN）高峰會，並向寮國政府承認，美國於越戰時，在越南邊境轟炸寮國所造成的損害，提供新援助且幫忙清除美軍於越戰期間向寮國投下的大量未爆炸彈，這些未爆彈遍及寮國的山區村鎮和田野。

(中時電子報)