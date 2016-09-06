「璞玉發光-105年藝術行銷活動」得獎作品巡迴展
由文化部所屬國立新竹生活美學館主辦的「璞玉發光－藝術行銷活動」今年邁入第七年，每年得獎的作品皆會精心安排在臺灣不同縣市展開為期2~3週不等的展覽，讓全臺灣各地的人都有機會親眼目睹優秀的創作作品，讓藝術氣息渲染到臺灣各個角落。
9月4日(星期日)於中正紀念堂中正演藝廳舉行「璞玉發光－105年藝術行銷活動」得獎作品頒獎典禮，當天邀請到以「音樂共享」為宗旨的「樂享弦樂四重奏」，及以國樂絲竹方式演出的「草山樂坊」帶來精湛的演出，讓參與者享有視覺與聽覺的雙重饗宴！
給予創作者及時地回饋，頒獎典禮是不可缺少的；如何將作品深植人心，透過巡迴展覽增加作品的曝光度，來延續作品的影響力。因此，同時即日起至9月18日在3樓志清廳展出本次佳作以上得獎作品44件，也期待透過來參觀中正紀念堂的國內外旅客的欣賞，將臺灣優秀畫作的藝術才華傳遞出去！
文化部藝術發展司梁永斐司長道：「除了培育藝文新生代外，並協助長期穩定永續發展，運用跨界元素豐富創作內容，加強藝術行銷，普及藝術欣賞人口，強化美學教育。美學應該在日常生活中不斷接觸與教育的，它是一個長期累積的價值觀，並沒有一定的標準與規範，主要給人舒服的感覺就行了。」再次強調藝術生活，生活藝術的信念！
(中時電子報)
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