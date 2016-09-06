「璞玉發光-105年藝術行銷活動」得獎作品巡迴展

與會貴賓及得獎者大合影。（文化部提供）

由文化部所屬國立新竹生活美學館主辦的「璞玉發光－藝術行銷活動」今年邁入第七年，每年得獎的作品皆會精心安排在臺灣不同縣市展開為期2~3週不等的展覽，讓全臺灣各地的人都有機會親眼目睹優秀的創作作品，讓藝術氣息渲染到臺灣各個角落。

國立新竹生活美學館高平洲館長與國畫類大專社會組首獎劉素惠合影。（文化部提供）

9月4日(星期日)於中正紀念堂中正演藝廳舉行「璞玉發光－105年藝術行銷活動」得獎作品頒獎典禮，當天邀請到以「音樂共享」為宗旨的「樂享弦樂四重奏」，及以國樂絲竹方式演出的「草山樂坊」帶來精湛的演出，讓參與者享有視覺與聽覺的雙重饗宴！

給予創作者及時地回饋，頒獎典禮是不可缺少的；如何將作品深植人心，透過巡迴展覽增加作品的曝光度，來延續作品的影響力。因此，同時即日起至9月18日在3樓志清廳展出本次佳作以上得獎作品44件，也期待透過來參觀中正紀念堂的國內外旅客的欣賞，將臺灣優秀畫作的藝術才華傳遞出去！

文化部藝術發展司梁永斐司長與西畫類大專社會組首獎黃梵合影。（文化部提供）

文化部藝術發展司梁永斐司長道：「除了培育藝文新生代外，並協助長期穩定永續發展，運用跨界元素豐富創作內容，加強藝術行銷，普及藝術欣賞人口，強化美學教育。美學應該在日常生活中不斷接觸與教育的，它是一個長期累積的價值觀，並沒有一定的標準與規範，主要給人舒服的感覺就行了。」再次強調藝術生活，生活藝術的信念！

(中時電子報)