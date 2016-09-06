俄沙誓言穩定油市 國際油價反彈
全球2大產油國俄羅斯和沙烏地阿拉伯在20國集團（G20）杭州峰會後誓言穩定油市，使國際油價今天出現最大5%反彈幅度。但稍後因沙國排除減產必要性，而致油價拉回。
倫敦北海布倫特原油11月交割價上揚80美分，以每桶47.63美元作收，盤中一度觸及49.40美元。
紐約西德州中級原油10月交割價攀升66美分，收在每桶45.10美元，盤中觸及46.53美元。1050906
(中央社)
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