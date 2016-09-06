低壓帶北移水氣多 氣象局發佈大雨特報

中央氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等地區發布大雨特報。(楊婕 攝)

今天(６日）由於低壓帶北移水氣增多，中央氣象局也針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等地區發布大雨特報，提醒民眾外出請記得攜帶雨具，行車請多留意路況，低窪地區慎防淹水。至於溫度方面，白天高溫介於３０至３３度，低溫約在２５到２７度。

根據中央氣象局資料顯示，今天由於低壓帶有往北移動的趨勢，使得原位於巴士海峽的水氣帶也北抬到台灣上空，嘉義以南及臺東地區的降雨將較為持續，中央氣象局也針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等地區發布大雨特報，另外，各地也有局部大雨或豪雨發生的機率。

另外，位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，預測未來將往日本南方海域移動，直接影響台灣的機率偏低，但其外圍的雲系會對北台灣帶來一些短暫陣雨的現象。

而今天的空氣品質，全台及外島PSI多為良好等級，指標污染物O3，PM2.5為低等級。

(中時電子報)