菲總統語出不遜 歐巴馬取消兩人會談

我要評比

由於菲律賓總統杜特蒂以粗鄙字眼指責美國總統歐巴馬，白宮發言人今天表示，歐巴馬已取消原訂與杜特蒂的首次會晤。

歐巴馬目前正在寮國訪問，以出席和東南亞各國領導人的會議。白宮國家安全會議發言人普萊斯（Ned Price）說，如今歐巴馬將轉而會見南韓總統朴槿惠。1050906

(中央社)