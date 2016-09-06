土耳其擬禁美、俄戰機入敍利亞

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土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）周一在杭州舉行的20國集團（G20）高峰會上表示，將在土、敘邊境設立禁飛區，禁止美國及俄羅斯戰機入侵。(圖片取自美聯社)

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）周一在杭州舉行的20國集團（G20）高峰會上表示，將在土、敘邊境設立禁飛區，禁止美國及俄羅斯戰機入侵，並指土耳其及敍利亞反抗軍聯軍已足夠應付IS。

土耳其軍方自上月，大舉派兵進入敍利亞，包括派駐坦克及特別部隊支援當地的反抗軍，其後成功將位於土敍邊境的極端回教組織伊斯蘭國（IS）的武裝分子驅趕。「敍利亞人權觀察」組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，IS已不再出現於邊境。

土耳其總統艾爾段強調，目前由土耳其及敍利亞反抗軍組成的聯軍，已足夠應付激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS），所以才禁止美國及俄羅斯戰機入侵。

(中時電子報)