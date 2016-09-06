牛排教父跨足中餐，WOK臥風閣大直開賣

以紅魽魚腹生魚片先炙燒至半生熟，再淋上滾燙熱蔥油的〈蔥油紅魽〉，是一道「用西式廚藝料理的中菜」，非常美味。(圖／姚舜攝)

〈牛腱沙拉〉是用香滷的牛腱，與醃紅甜椒、白花椰、洋蔥、烤筊白筍和各式嫩葉生菜搭配的沙拉，並用花生醬與香油、辣椒和桔子醬調製的醬汁調味。(圖／姚舜攝)

與蘆筍、火腿片合炒的〈清炒明蝦〉，蝦肉新鮮故口感嫩中帶脆度，與河蝦截然不同。(圖／姚舜攝)

臉小身長的長尾鳥魚是「魚界林志玲」，鄧新鐘以之取代鱈魚烹製〈豆酥長尾鳥〉，讓食客品嘗另類食趣。(圖／姚舜攝)

用西式白陶鍋盛裝的〈魚鮺燒肉〉，不見濃油赤醬，味道較傳統江浙同名菜淡雅。(圖／姚舜攝)

「牛排教父」開中餐廳，菜單上當然少不了美味牛肉菜餚，圖為表層酥香、肉質細嫩，用澳洲和牛演繹的〈豆瓣腐乳骰子牛肉〉。(圖／姚舜攝)

〈甜豆蝦仁〉是用新鮮蘆蝦剝殼、去沙腸後取低取代河蝦與甜豆一起炒製。(圖／姚舜攝)

〈火腿菜飯〉是將煸過的火腿末和青江菜，加了雞油與米飯一起煨煮，成菜後味道鮮香。(圖／姚舜攝)

「牛排教父」鄧有癸將事業觸角向中餐延伸開〈WOK 臥風閣〉餐廳，並請到自己哥哥鄧新鐘掌廚。(圖／姚舜攝)

曾協助國賓飯店與維多麗亞酒店開設高檔牛排館，後又自行創業陸續開出〈Danny & Company〉、〈D & C Bistro〉、〈What’s Grill〉與〈教父牛排〉等頂級牛排餐廳，在餐飲業界有「牛排教父」之稱的鄧有癸，繼去年3月台北市四維路巷內開設〈Dannys Whats Nabe〉高檔火鍋店後，又將餐飲經營觸角向中餐延伸。為了讓親哥哥、資深中菜主廚鄧新鐘得以有發揮廚藝的舞台，他在台北大直敬業二路〈D & C Bistro〉隔壁投資開設〈WOK 臥風閣〉中式料理餐廳，並已正式開始營業，是大直第一家、也是唯一的「現代中菜」(Modera Chinese Cuisine)餐廳。

〈WOK臥風閣〉的廚房徹底顛覆了傳統中餐廳予人的印象，裡面除了有一口烈火熊熊炒菜用的中式「炮爐」，並配置了西餐烹調用的鐵板煎檯、炭烤爐、蒸烤箱、炭烤檯、炸爐，以及低溫烹調專用的Sous-Vide機。除了有國際化廚具設備強化後場廚房的「即戰力」，鄧有癸並派對〈教父牛排館〉的行政主管曉芳與哥哥鄧新鐘一起為〈WOK臥風閣〉研發設計菜式，而新餐廳菜單上不少「以西式廚藝演繹，用中式醬料調味的中菜」，都頗耐人尋味。

鄧有癸說自己的父親是採煤的礦工，所以他和哥哥鄧新鐘年紀很輕時就進了社會討生活。「哥哥比我早進餐飲業」，鄧有癸表示，哥哥鄧新鐘是遵古禮正式磕頭拜師習藝，自己則是先幹送貨員，民國62年才進了〈新濱〉鐵板燒從學徒做起。

鄧新鐘一路做都是江浙菜，17歲時他從退輔會的〈欣欣〉餐廳入行，然後轉戰〈龍鳳餐廳〉直到當兵入伍。退伍後，鄧新鐘先後在台北中華路〈東昇樓〉和忠孝東路〈景園小館〉歷練，其後創業在天母忠誠路誠品開〈梅龍鎮〉，15年後天母誠品搬家，鄧新鐘結束了〈梅龍鎮〉，其後就在兩岸餐飲集團擔任廚藝顧問。華泰飯店集團標下墾丁賓館經營〈華泰瑞苑〉，館內唯一的〈沐〉餐廳菜單上的江浙口味「新古菜」，當時就是鄧新鐘指導顧問的。

鄧新鐘自2年前開始過起閒雲野鶴的生活，鄧天癸覺得哥哥「不算老」，而且自己心中一直存著「讓中餐製程也能標準化」的理想。眼見〈D & C Bistro〉旁邊的餐廳要頂讓，於是他說服了哥哥重出食林，兄弟聯手齊心，看看是否能藉著西式廚房設備與廚藝，以及烹調料理生產流程，為中菜開創更多可能性。

〈WOK臥風閣〉的菜單上看得見傳統江浙風味菜餚，也有以西式廚藝演繹、再用中菜傳統醬汁賦味的「新派中菜」。不過，即使是傳統菜餚，廚師也會以新食材詮釋，企圖為客人創造新的口感味覺體驗。

以〈清炒蝦仁〉為例，傳統江浙菜以河蝦為主要食材，鄧新鐘則以體型較大的明蝦與火腿片和蘆筍合炒，成菜後明蝦嫩中帶脆，且蝦身較大，故吃來過癮。被稱為「魚界林志玲」的長尾鳥魚，肉質Q彈、口感獨特，烹調上卻較其牠魚難賦味，鄧新鐘以長尾鳥取代鱈魚烹調〈豆酥長尾鳥〉，口感與風味與油脂豐厚、肉質細嫩的鱈魚截然不同，卻讓客人吃出新食趣。

〈WOK臥風閣〉的「現代中菜」很有吃頭，一道〈蔥油紅魽〉，是將油脂豐厚的紅魽魚腹肉厚切成片後，先用噴燈炙燒至半熟，再用滾燙的蔥油淋熟，成菜後紅魽腹肉肉質軟嫩、且蔥油鮮香，廚師並另外用了胡麻味噌醬搭配呈盤，形色味與口感俱都誘人。

「牛排教父」開中餐廳，菜單上自然少不了有用優質牛肉烹調料理的美味菜餚。採訪當天我試了〈豆瓣腐乳骰子肉〉，客人可以指定廚房用美國Prime級紐約克，或是澳洲和牛作這道菜，牛排先煎再烤然後切成骰子狀，用帶有微微辣味的豆瓣腐乳醬提味，西式骰子牛排用了東方醬汁提味，還是好吃。

〈WOK臥風閣〉菜單上亦有〈蔥油餅〉和〈菜飯〉等家常菜式，所以不一定請客應酬，也很適合家庭外食。

(工商)