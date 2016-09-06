「紅白袋」變身甜甜圈椅「2016台灣設計師週」松菸將登場！

菜市場隨處可見的「紅白袋」經設計師巧手後變身粉紅夢幻的「甜甜圈椅」。（林宜靜 攝）

菜市場隨處可見的「紅白袋」經設計師巧手後變身粉紅夢幻的「甜甜圈椅」、機車「後照鏡」經加工雕琢後呈現台灣僅有的「速可達」精神、而中秋佳節將至，喜憨兒親手製作的月餅、餅乾吃得到溫暖與巧思！原來藝術離我們那麼近，拾手得來都是材料、想像力就是我們的超能力，「2016台灣設計師週」即將於9月下旬在松菸文創登場，歡迎大小朋友來親眼見證台灣設計師在藝術界發揮的影響力！

2016台灣設計師週展品，從椅子中就可見到設計師的創意巧思。（主辦單位提供）

喜憨兒親手製作的餅乾吃得到溫暖與巧思！（林宜靜 攝）

2016年9月5日台灣設計師週歡慶第十週年，將於9月23日至10月2日，在台北松山文創園區隆重登場。十年來，即使時空環境已全然不同，台灣設計師週持續匯聚國內外設計能量，期望以設計為核心，帶動周遭人事物的對話與互動，因為我們相信，設計不會在產出後便停止，而會不斷創造更多正向Impact，邀您一同來感受台灣設計的影響力！

張珈偉、 黃瀚緯＿BANG!。（主辦單位提供）

2016 台灣設計師週首度策劃《Country Focus 年度主題國家》展區，邀請以色列設計師Itay Ohaly 擔任策展人，和頂尖設計學院HIT(霍隆理工學院)畢業的優秀設計師合作，預計展出39位以色列籍設計師的42件精彩作品，期望利用此次機會和長期耕耘與建構的國際社群更加緊密連結，並帶領民眾從當代以色列的設計作品中看見不同面向的文化觀點與層次，體驗以色列的本質。此外，13項館內外展覽與活動有了新面貌！

驚驚鐘 T!ME。（主辦單位提供）

每年重點展區之一的大會主題展《recollect-溯》，回顧歷年數千件設計師參展作品、精選經典代表之作，集結87位台灣設計師超過100 件的作品，帶你一窺最初的產品模型、量產商品到訂製商品等，並分區透過6 大主題呈現，是喜愛設計、希望進一步認識台灣設計的你不可錯過的展區。

「2016台灣設計師週」展品。（林宜靜 攝）

一向以鼓勵閱讀為主軸的《讀設計 DESIGN KNOWLEDGE》，今年則打破以往書店形態，邀請18 位各領域專家：包含產品設計、平面設計、雜誌編輯、建築領域、知名主廚、選品店、獨立書店、策展、社會觀察等九大領域，推薦設計好書給台灣的設計愛好者。而備受矚目的設計徵件企劃《設計星勢力 Rising Star》，今年則特別以「改良、創新、關懷、文化、環境」五大主軸，期望能更進一步反映台灣設計新起之秀對於物件、人與環境設計思考的脈絡。

蠟豬豬撲滿，小朋友直呼「好可愛」。（林宜靜 攝）

另外，《3x3 Design Show 設計產業形象展》展出的54家國內外品牌中，包括了35家首度參加的單位，新品牌佔比為64%，創下十年來新高。此外，各家品牌更為了響應第十週年，將推出展場限定的優惠活動，讓觀眾能以獨家的價格擁有好設計。

纖維木器。（林宜靜⃄攝）

2016台灣設計師週的展場設計也屢屢挑戰創意極限，除了首度運用溫室的概念與材質來建構半透明與透明的隔間，創造出虛實對應的空間與效果，也運用場地本身特性，重新定義展覽動線，營造充滿驚奇、令人想要一探究竟的展覽空間。

捲月─月桃編織椅凳。（主辦單位提供）

身為民間自辦最大型的設計展會，2016台灣設計師週利用有限的資源試圖發揮影響力，讓設計走入人群，並成為改變的起點。台灣設計師週邀請你，一起來感受設計，你準備好了嗎？

劉美均＿台南一層一層。（主辦單位提供）

2016台灣設計師週

時間：9/23(五) – 10.2（日）

時間：週日至週四10:00-18:00 (17:30停止入場)

週五至週六10:00-20:00 (19:30停止入場)

地點：台北松山文創園區 │11072台北市信義區光復南路133號

(中時電子報)