9月6日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

準海基會董事長田弘茂：兩岸關係不能再更壞

針對大陸國台辦主任張志軍強調，兩岸復談關鍵是九二共識，即將於12日出任海基會董事長的田弘茂昨日指出，「中共最高層還沒有講話，我希望還有空間」，九二共識外是否還有什麼替代方式或什麼方式的表達，可以解套，「不要用對方完全沒有辦法立刻接受的名詞。」

反薩德 習近平向韓下最後通牒

大陸國家主席習近平5日與南韓總統朴槿惠舉行雙邊會談。針對薩德問題，習近平向朴槿惠發出最後通牒，強調反對美國在南韓部署「薩德」反導系統，不利地區戰略穩定，加劇各方矛盾。朴槿惠僅回應，會與中方保持密切溝通。

防台塑越鋼事件重演 新南向風險 經部定期公布

行政院昨天宣布新南向政策正式啟動，明（106）年將祭出42億元推動，國發會副主委高仙桂表示，台塑越鋼事件對政府是很大警惕，經濟部將定期公布新南向國家投資風險評估報告，針對重大個案建立應變及預警機制，掌握當地工安與環保爭議。

蘋果日報

台灣首例 Note7沒充電爆燃

三星Note 7全球已有35起自燃和爆炸案例，台灣也出現爆炸首例。高雄一名陳姓男子昨在臉書「爆料公社」po文，指他的Note 7在他晚上睡覺時、未充電狀況下爆炸，手機燒焦，「燒到我的毛了！」台灣三星昨回應，真實狀況仍待釐清，正與該名消費者聯繫中。行政院消保處提醒，消費者若買到問題手機，應將使用狀況拍照存證，可向業者要求損害賠償。

雨傘運動告捷 港非親中派奪30席

香港人用選票向北京表態！2016香港立法會選舉，前天起經19小時馬拉松式投票，創下高達58%的投票率歷史新紀錄，結果昨出爐，不少挺民主或港獨的候選人出線，料將使北京和香港反對派的緊張更加劇，其中提倡「民主自決」的朱凱迪以逾8萬票成為得票王，多名「雨傘運動」後崛起本土派新面孔成贏家，「非（親中）建制派」由上屆27席增至30席，穩保立法會否決權。然李卓人等資深議員落馬，說明香港逐步湧現的新政治力量。

遠來陸客不如近鄰 飯店2.9折惠鄰里

新政府上台後，陸客團銳減，不僅有專接陸客團的旅行社倒閉，連國際觀光旅館上半年業績也下滑2至3成，五星級飯店為搶商機，紛相中鄰里客源推優惠，如村里長或村里代表入住圓山大飯店享4.2折，台中市通豪飯店也推鄰里住宿打2.9折，另台北市中山及內湖區民眾到美福大飯店吃早餐，可打約5.8折。但學者直言此舉效果有限，並非長久之計。

聯合報

陸客少了 地方窮則變

陸客來台急凍！陸客最愛去的日月潭少約四成，投縣政府擔心情況愈來愈糟，積極開發國內客源，計畫將一年一次日月潭長泳，改為一年三次，吸引國內遊客填補「陸」缺。

日月潭國家風景區統計，今年五月起陸客逐漸減少，與往年同期比較，降幅約四成；不過國內旅遊人數近三年維持六百萬至八百萬間，撐起日月潭觀光。

政院打臉張景森 旅遊業：奇怪耶

行政院政務委員張景森日前在臉書表示「陸客是我們最需要交的朋友」，引發熱議，但行政院發言人童振源不為張景森背書，強調「這是張景森政委個人在臉書上的發言，並非行政院的正式政策立場說明」。這個說法被普遍解讀為，童振源「打臉」張景森。

習安會 面對面交手南海問題

中日兩國元首昨在杭州舉行日本首相安倍新任期以來「首次」正式會晤，雙方就加快「海空聯絡機制」磋商達成共識；安倍晉三提出在南海問題上「呼籲法治的重要性」，大陸國家主席習近平強調，日方在南海問題要謹言慎行。

自由時報

未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清

二○一三年世青賽勇奪男單銀牌的王子維，因當時沒穿羽協贊助商球衣被罰三十萬元，後來經協調降為十萬元，靠在夜市擺攤賣胡椒餅為生的王家，最後由王子維的媽媽湊足現金到協會繳罰款，家人很擔心得罪羽協，都不願再談罰款事件，王媽媽透過友人表示：「王子維只會打球，不要讓他打不下去！」

提供事證追黨產 最高獎金一億

行政院不當黨產處理委員會自八月三十一日掛牌至今不過七天，已接獲三十多件民眾舉發，黨產會昨天也通過獎勵辦法，未來民眾向黨產會提供事證協助追討黨產，可得不逾該財產價值百分之一比例的獎金，獎金上限高達新台幣一億元。

在立院被K 郭芳煜︰想請情緒、收驚假

勞動部長郭芳煜昨出席公開活動時表示，勞動部自始至終追求勞資和諧，然而仍無法讓雙方滿意，只要勞資雙方在同一個場合，就免不了唇槍舌劍，互不相讓，最後還會一起Ｋ勞動部；他還脫口說出，從立法院被Ｋ回來，心情不好就很想要請「情緒假」，預算被砍也想請「收驚假」。政大勞工所教授成之約說，勞動政策的決策過程缺乏勞、資、政三方協商與共識，才是勞動部被Ｋ的主因。

(中時電子報)