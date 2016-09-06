任務結束前 歐太空船意外找到失蹤彗星登陸器

菲萊號卡在彗星67P上，小圖為菲萊號的特寫。(美聯社)

菲萊登陸器(Philae lander)兩年前成功登陸彗星不久後失蹤，但三天前意外被快要結束任務的歐洲太空總署太空探測器─羅賽塔號(Rosetta)，拍下它的精確位置。對科學家而言，這些資訊相當重要、可以讓他們更精確的判讀過去菲萊號在彗星上收集到的資訊。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，羅賽塔號三天前拍攝下的照片顯示，這台洗衣機大小的菲萊登錄器卡在彗星67P的表面一處黑暗裂縫中，三隻立腳中有兩隻朝天。歐洲太空總署(European Space Agency)的資深科學顧問Mark McCaughrean說，這對許多一般人而言是個非常戲劇性的總結，但對科學家而言這非常重要，因為這能讓他們更了解菲萊號2014年是在彗星何處蒐集到資料的。

羅賽塔號計畫的科學家Matt Taylor聽到這個消息表示，發現菲萊號在電池沒電前的位置，有助科學家更精確的判讀它收集到的資料。例如菲萊號上負責傳送無線電訊號給羅賽塔號的Consert儀器，這台機器本來是要幫助科學家探測彗星的成分。Taylor說，現在有了菲萊號的精確位置，科學家可以微調測量數據來獲得更高解析度的資料。

菲萊號2014年11月12日在七個小時的驚險降落後，成功的登陸當時距離地球約3.2億哩遠的彗星67P/，成為首個登陸彗星的人造物體。但是菲萊號登陸後，兩隻登陸用的魚槍沒有發射，菲萊號因此在彗星表面彈跳，最後停在一懸崖的陰影之下，造成菲萊號無法接觸到陽光、利用太陽能充電。菲萊號因此在電池電力耗盡後，除了2015年年中一段短暫的時間外都進入冬眠的狀態。但菲萊號沒電潛還是為科學家傳回了許多寶貴的資訊。

羅賽塔號原本已經斷訊幾個禮拜，科學家原本在七月時認定它已進入永恆冬眠。羅賽塔號的任務原本也即將結束，預計在本月底就會被設定成自撞上彗星毀滅的軌道。現在因為它已被導向離彗星表面非常近的軌道上，所以才因此獲得彗星67P大氣下層下的資訊。Taylor說發現失蹤的菲萊號，真的是任務結束前一個美好的前奏曲。

(中時電子報)