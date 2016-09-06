心中有鬼！牛排教父兄弟聯手 挑戰中菜

鄧新鐘(右)和有「牛排教父」之稱的弟弟鄧有癸，兄弟兩人的名字連起來唸就變成了「心中有鬼」。(圖／姚舜攝)

為了不讓哥哥鄧新鐘的中菜手藝荒廢，更為了挑戰中菜標準化，有「牛排教父」之稱的鄧有癸，決定正式跨足中餐領域，在台北大直敬業二路開設「WOK臥風閣」中式料理餐廳，並由哥哥駐店掌廚。原本已半退休狀態、卻被自己弟弟請來重出食林的鄧新鐘笑稱，此次兄弟聯手可謂「心中有鬼」。

過去許多人唸鄧有癸名字中的「癸」字為「ㄎㄨㄟˊ」，其實「癸」的正確發音是「ㄍㄨㄟˇ」，因此兄弟兩人的名字連在一起時的發音就變成了「心中有鬼」。所以鄧新鐘以此開自己和弟弟的玩笑。

鄧新鐘和鄧有癸的名字連在一起讀起來有趣，鄧新鐘的兩個兒子的名字也很有創意，老大叫「 鄧亦源」，小兒子名「鄧立偉」，讀起來就是一個是「議員」，一個是「立委」，都是民意代表，可神氣的很呢！

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