心中有鬼！牛排教父兄弟聯手 挑戰中菜
為了不讓哥哥鄧新鐘的中菜手藝荒廢，更為了挑戰中菜標準化，有「牛排教父」之稱的鄧有癸，決定正式跨足中餐領域，在台北大直敬業二路開設「WOK臥風閣」中式料理餐廳，並由哥哥駐店掌廚。原本已半退休狀態、卻被自己弟弟請來重出食林的鄧新鐘笑稱，此次兄弟聯手可謂「心中有鬼」。
過去許多人唸鄧有癸名字中的「癸」字為「ㄎㄨㄟˊ」，其實「癸」的正確發音是「ㄍㄨㄟˇ」，因此兄弟兩人的名字連在一起時的發音就變成了「心中有鬼」。所以鄧新鐘以此開自己和弟弟的玩笑。
鄧新鐘和鄧有癸的名字連在一起讀起來有趣，鄧新鐘的兩個兒子的名字也很有創意，老大叫「 鄧亦源」，小兒子名「鄧立偉」，讀起來就是一個是「議員」，一個是「立委」，都是民意代表，可神氣的很呢！
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。