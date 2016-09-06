婚後首放閃！霍建華十指緊扣林心如
林心如和霍建華7月底舉行世紀婚禮，有情人終成眷屬令人稱羨，婚後各自忙碌的兩人，近日被網友在街頭捕獲，小倆口趁著空閒時間約會，十指緊扣逛街畫面超恩愛，立刻引起網友熱議。
有網友在IG透露，一出公司就巧遇林心如和霍建華，讓她興奮到想大叫，不過又不好意思打擾他們，只好拍下小倆口甜蜜背影為證，只見兩人穿著休閒輕鬆，十指緊扣逛街，畫面又美又恩愛，讓網友都直呼「看背影都好甜」、「這就是所謂低調的幸福吧！」
其實，林心如雖沒在公開場合承認懷孕，但在婚禮的After party則傳出她大方承認「明年春天當媽」，肚皮動靜成為網友焦點，不過從照片來看，背影依舊纖細的她，根本看不出像個孕婦，讓人羨慕不已。
(中時電子報)
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