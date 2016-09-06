歐巴馬首訪寮國 美主推TPP

白宮國家安全顧問萊斯今天表示，TPP是美國強化區域盟邦合作的重要一環，若美國不把握機會，包括中國在內的競爭者會取而代之，這會讓美國的經濟與國家安全付出代價。

美國總統歐巴馬結束杭州20國集團（G20）峰會後，將轉往寮國訪問，並參與東南亞國協（ASEAN）的相關會議，歐巴馬在任期尾聲之際仍積極參與亞洲事務，成為首位訪問寮國的美國總統。

而歐巴馬的國安顧問萊斯（Susan Rice）今天在白宮的新媒體Medium帳號發表專文，再度強調跨太平洋夥伴協定（TPP）對美國在區域領導力的重要性，她高舉TPP關乎美國的國家安全，並將中國大陸描述為美國的「競爭者」之一。

她說，亞洲有全世界人數最多的中產階級及成長最快的市場，亞太區域不只占全球GDP逾25%，預期近一半的世界經濟成長將發生在美國本土之外的亞太區域。

不過，萊斯指出，區域內的政治與經濟秩序僅具雛形，區域中許多國家越來越在經濟機會與安全上仰賴美國；美國仍致力於深化和擴大與亞太區域的交往，加強與區域內盟邦及安全夥伴的合作，而美國國會批准TPP、這項工作必須完成就顯得至關重要。

她強調，現在正是關鍵時刻，如果美國不把握區域這一機會，包括中國在內的全球「競爭者」就會取而代之，這會讓美國的經濟與國家安全付出代價；其他締約國也將美國批准TPP的能力，視為反映美國的領導力及對亞太區域的承諾，TPP延遲生效，將破壞美國在區域及世界舞台的地位。

萊斯也提到個人的亞洲經歷，她說，她和丈夫1987年大學畢業時曾當了一個月的背包客，從北京到香港，造訪中國，這是她和亞洲的第一次接觸，當時她從沒想過中國會是現在的光景，成為一個全球大國及在亞太區域中成為美國最有影響力的雙邊關係。

她除提到美國和中國批准巴黎氣候協定對世界的重要性外，也提到歐巴馬接下來訪問寮國，標誌著美國仍看重亞洲，歐巴馬比歷任美國總統都更常訪問亞洲，有時候更是一年內多次訪問。

萊斯說，美國和寮國有過衝突的艱困歷史印記，就像美國和越南及日本的關係一樣，但接下來雙方會基於相互尊重與利益，打造雙邊關係。1050906

(中央社)