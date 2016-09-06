阿扁馬英九下場慘 辜寬敏勸小英做4年就好
蔡英文總統上任才剛滿百日，民調直直落不說，就連綠營人士也對她不滿，頻頻出招。獨派大老辜寬敏甚至建議小英總統，看看阿扁和馬英九的前例，別想下次選舉了，做4年就好。
新台灣國策智庫創辦人、總統府前資政辜寬敏接受聯合晚報專訪表示，「過去兩任總統（指陳水扁、馬英九）都當八年，下台都不好看」，建議蔡總統「做四年就好，不要想著下一次選舉」，這樣才會讓民眾懷念。
辜寬敏說，蔡總統不希望別人用一百天來評斷她的執政成敗，但她上台前有四個月準備期，「還有過去四年呢？如果準備足夠，人事怎麼都沒完成？」辜直指行政院長林全用人範圍太窄，人事問題是行政團隊的缺點。
辜寬敏更批評新政府沒有具體的兩岸政策，所謂「維持現狀」，「要維持現狀到哪一年？」他認為，台灣人雖對中國反感，但不是把中國當作敵人。
(中時電子報)
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