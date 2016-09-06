A4腰落伍！李冰冰示範正夯「咬筷子笑容」

李冰冰咬筷笑容是新標準。（圖／李冰冰微博）

先前娛樂圈不少女星瘋炫耀「反手摸肚臍」、「A4腰」等，可這些都已過時！近來不少網紅都在網上秀出新標準，人稱「笑容筷閃」，標準之姿就是嘴得咬筷子展笑顏，而李冰冰就趕上這風潮，秀出完美笑容。

李冰冰昨在網上曝光一張自己新笑容標準的美照，不過照片中的她咬著筷子入鏡，直言「據說咬著筷子笑露八齒才是國際微笑標準！」更標籤這招叫做「笑容筷閃」，還廣邀粉絲一起挑戰，讓人見識到先前的A4腰或是反手摸肚臍儼然已經落伍，不少網友也笑稱「這招比較容易」還有人大呼「新標準沒有歧視胖子了！」

(中時電子報)