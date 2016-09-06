報好康》9／9國民體育日！公立運動中心免費用
報好康！趕快起身「動一動」！本周五（9月9日）就是一年一度的「國民體育日」！為鼓勵民眾多運動、健身，體育署也在這天特別規劃「三免費一優惠」，要吸引民眾用最簡單、省錢的方式體驗運動，進而愛上運動，養成規律運動的好習慣。
根國內外相關研究調查結果顯示，適度運動可促進腦內啡、多巴胺及血清素的生成，有助於抵抗壓力，並使大腦保持最佳狀態，因此體育署積極推動「打造運動島計畫」與國民體育日系列活動。
自從體育署舉辦「國民體育日」以來，全民參與運動情形持續增溫，體育署強調：99國民體育日不僅只是1天的活動，更希望民眾全年365天都能持續運動，大家一起運動九九、健康久久。
今年的「國民體育日」一樣好康說不完，除包含國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用。如依台北市松山運動中心的收費標準，單人單次使用「健身房」就要50元、使用游泳池和SPA則要價110元，如在9月9日可免費使用！
值得一提的是，體育署為推動全民運動，也跟上時下最熱的「e化」，配合「99國民體育日」系列活動進行，體育署擴大參與，結合電商平台業者共同辦理「i運動e起購」網路聯合行銷活動，針對運動休閒相關商品進行主題優惠銷售活動，提供網路消費者最多優惠，鼓勵喜愛運動的民眾上網搶購。同時，也於本活動網頁上舉辦線上抽獎遊戲，活動期間為105年8月31日(三)至9月13日(二)，網友們可點選本活動網站參加遊戲，有機會獲得電商平台指定之運動休閒商品購物金或相關贈品…等豐富好禮。
此外，體育署也在當天於各公立體育中心設置「國民體適能檢測站」，民眾可先預約，透過專業醫護人員、運動專家透過儀器檢測，讓你瞭解你的筋骨狀態、身體健康，為你規劃最適合你的運動方式。
趁著9月9日「國民健康日」，趕快相揪親朋好友一同來健身，體育署也盼「全民運動一起來」能促進各年齡層民眾重視規律運動的重要性，因為有健康的身體就能夠「顧自己，也顧厝內」！
(中時電子報)
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