QS世界大學排名台大第68 創歷年最佳

國立臺灣大學2016年QS世界大學排名第68名。圖為台大總圖書館。(圖取自維基百科)

英國高等教育調查機構QS在倫敦時間5日公布2016年世界最佳大學排行榜，前20名與2015年相同；美國麻省理工學院連續第5年排名第1；我國台灣大學比去年進步2名排名第68，仍是我國唯一擠進世界前100名的大學。

2016年全球大學排名前20名中，一半由美國包辦，英國有5所，瑞士2所，新加坡2所，澳洲1所。在亞洲頂尖大學排名第1的新加坡大學世界排名12；中國大陸最佳學府清華大學亞洲排名第5，世界排名第24，名次較去年進步1名。台灣大學在亞洲排名第21，世界排名第68名，名次較去年進步2名，並創下歷年來排名最高。

據《中央社》報導，台大在雇主評價及教職員比例這2個指標表現優異，大幅拉抬整體排名。QS調研總監索特（Ben Sowter）指出，出色的學術聲譽與教職員和學生比例等指標，帶動台灣大學的排名，10所頂尖的台灣大學中有7所的排名上升。

根據QS的報告，台灣10所進榜的大學排名依序為：台灣大學排名第68名、清華大學151名、交通大學174名、成功大學241名、台灣科技大學243名、陽明大學308名、台灣師範大學310名、中山大學395名、台北醫學大學排名401到410間、中央大學排名411到420間。

(工商)