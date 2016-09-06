觀光飯店過中秋，五星燒烤「肉慾橫流」

晶華酒店自助餐廳中秋連假期間推出「中秋大烤宴」，各式肉品海鮮將擺在2公尺的餐檯上由廚師烤燒。(圖／台北晶華酒店)

台北威斯汀六福皇宮於9月15日至16日晚餐時段推出「中秋池畔烤肉Party」，五星主廚親自料理頂級食材。每人1

500元＋10％，還有異國啤酒暢飲。（圖／六福旅遊集團提供）

中秋節最早源於祭月迎寒、感謝老天慶豐收，後來演變為登高望月求平安，然後才成了賞月慶團圓。曾幾何時，中秋節在台灣則變成了「烤肉節」，每年至此，公園、河濱、橋頭下，甚至路邊房子騎樓下，都可見到人們或席地而坐，或拉張小板凳，圍著烤肉架或小炭爐，手裡拿個小扇子對著爐火搧呀搧的，就等那架上食材炭烤熟了，然後大快朵頤。

也就是鑑於「中秋烤肉」在台灣已變成了「全民運動」，並被許多人視為「過節必要娛樂」，包括晶華麗晶酒店集團旗下各品牌飯店，國賓飯店集團旗下西門町與松山amba意舍酒店，以及福容飯店集團旗下所有連鎖飯店、台北威斯汀六福皇宮大飯店與台北凱撒大飯店，今年中秋連假期間都在館內餐廳甚或戶外泳池畔，以類似美食節型式推出各式燒烤美食。各飯店為拚場，更標榜以頂級高檔肉品燒烤以廣招徠，使得今秋「五星大烤宴」更是肉慾橫流、肉香四溢。

台北晶華酒店柏麗廳為鞏固「天字第一號Buffet餐廳」市場地位，9月15日起至18日推出的「中秋大烤宴」，標榜現場將備有長達兩公尺的烤台區，上準備各式頂級肉品、現流海鮮及當令時蔬，搭配4種主廚精心調製的醬料以及無限暢飲的台灣啤酒以饗食客，主角是重達1.5公斤、擁有『小戰斧』之稱的肋骨牛排，讓過節食客「大塊」朵頤。

為了衝人氣，晶華酒店官方臉書也訂於9月10日起至14日止推出「中秋搏感情」活動，邀請粉絲「分享貼文」並「tag三位您想要邀請一起大啖燒烤美食的親友 」，參加活動之粉絲即可獲得「義饗食堂─四人同行一人免費」的招待券。

9月15日至18日晶華旗下各家晶英酒店將除各自推出中秋住房專案，並會在飯店館內或露天泳池區，舉辦結合音樂、烤肉以及舞蹈的中秋派對。其中太魯閣晶英酒店是在頂樓池畔舉辦「野炊賞月盛宴」，除選用在地時蔬結合原住民特色食材，並會用頂級肉品燒烤獨具的美味烤物，一泊二食專案雙人成行，平日每人3,899元起。台南晶英酒店則將於9月15日舉辦「秋月圓舞曲-晶采國標晚宴」，熱鬧歡愉的「樂夏池畔BBQ派對」將於9月16日晚間進行，現場有專人碳烤BBQ搭配特選紅白酒、啤酒及軟性飲料暢飲，另安排有國外樂團表演與摸彩活動助興，住房專案每房9,300元起。

同屬晶華旗下的晶泉丰旅，中秋假期將舉辦池畔「秋‧月光音樂派對」，現場有薩克斯風演奏出Bossa nova的迷人風情，住房專案雙人成行，套房平日每人3,200元起。

同樣也是9/15日至9/18日，amba台北松山意舍酒店〈Que〉原木燒烤餐廳推出原木燒烤饗宴，晚餐4人同行 即送中秋炙烤豪華海陸串一份。而amba西門町意舍〈吃吧〉餐廳，晚餐時段推出烤物三重奏，有烤時蔬、烤魚和烤肉，每盤價位399元起，消費滿300元，並可即獲得抽獎券一張，首獎為全新開幕的amba松山意舍酒店住宿體驗券。

六福旅遊集團旗下台北威斯汀六福皇宮飯店將於9月15日與16日兩天的晚餐時段，於〈Elite Cafe〉戶外英式庭園舉辦烤肉派對，標榜主廚將以「極上肉品」和海鮮燒烤，並有異國啤酒暢飲，1,500元+10%。除此，六福皇宮今年並推出「中秋踏月烤肉禮盒」，號稱為首創之「五國風味烤肉頂級組合」，內容以「21天乾式熟成牛排」掛帥，並搭配有「義式青醬松阪豬」、「美式燒烤雞腿棒」、「馬沙拉風味烤豆腐」、「胡椒蒜香鮮鮑魚」、「XO醬鮮腰子貝」、「日式味噌烤鮮蝦」、「香魚一夜干」等多國料理品項，並搭配玉米、栗子地瓜與野菇等嚴選時鮮，每組6人份、售價2999元，限量100組。

9/15日至9/18日中秋連假福容大飯店連鎖旗下各店同步推出戶外室內「烤肉趴吃到飽」，其中漁人碼頭館、麗寶樂園館、高雄館、墾丁館都是戶外燒烤buffet。麗寶樂園館更還提供「蒜香海鹽帝王蟹腳」。單筆發票金額達到2000元以上，即可參加抽抽樂活動，最大獎可獲得價值4500元的住宿憑證，客人可免費入住福容。

此外，福容旗下日本料理健康店也提供外帶燒肉餐的服務；由料理長嚴選搭配的「日式燒肉盛合」每套2980元，內有「16盎司美國牛排」、「匈牙利松阪豬」、「老酒雞翅」與「蒜香奶油草蝦」肉品與海鮮，以及各式時蔬與壽司。

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(工商)

台北凱撒大飯店〈Checkers〉自助餐廳，推出「瘋烤肉」美食活動，餐檯上一整個9月都有燒烤美食。(圖／台北凱撒大飯店)

福容大飯店連鎖各館在9／15日至9／18日都將推出「烤肉趴」，其中漁人碼頭館、麗寶樂園館、高雄館、墾丁館都是戶外燒烤buffet。(圖／福容大飯店)

中秋連假期間，amba松山意舍酒店與松山意舍酒店的餐廳，都會推出燒烤美食以饗食客。(圖／amba意舍酒店)