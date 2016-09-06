菲進入全國緊急狀態 總統可調軍隊鎮壓暴力
菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang）5日以「無法紀暴力」為由，宣布即日起進入「全國緊急狀態」，這代表總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）有權調動軍警鎮壓無法紀的暴力行為。
菲律賓民答那峨島（Mindanao）達沃市的一處夜市2日晚間發生發生炸彈攻擊，造成15人死亡、70多人受傷，由於此處正是總統杜特蒂的家鄉，而在他在今年5月擔任總統之前，曾在此擔任市長20多年，對暴力事件格外重視。
杜特地昨日下午啟程前往前往寮國出席東南亞國家協會領袖峰會之前，正式簽署全國緊急狀態公告，菲國總統府辦公室於傍晚發布這項聲明。
菲律賓總統新聞辦公室副主任艾布蘭（Kristian Ablan）表示，緊急狀態令即刻生效，直至總統廢除該令為止。艾布蘭說，緊急狀態令主要是要求菲律賓武裝部隊和員警在民答那峨島（Mindanao）遏制一切非法暴力行為，而非戒嚴，主要是阻止非法暴力蔓延至其他地區。
(中時電子報)
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