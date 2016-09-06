獅子大開口？友人曝馬蓉要9成財產才肯離婚

王寶強和妻子馬蓉離婚因她外遇。(圖／翻攝自陸網)

大陸男星王寶強自曝和妻子馬蓉婚變，讓2人的婚姻生活曝光在陽光下，近日他身邊友人再爆料，其實半年前他們就已經分居，並想過要離婚，但當時是因為感情不和，直到發現馬蓉出軌，王寶強才決定公開發聲明宣布離婚。

據微博《關愛八卦成長協會》透露，王寶強友人爆料，在出軌事件爆發前半年，兩人就因常吵架、感情不和分居，並想過要離婚，但為了不被別人發現，在同層樓買了兩間小套房對門而居，不過馬蓉竟提出財產要九一分，她拿九成王僅拿剩下一成，後經朋友從中調解，兩人才沒真正走上分手一途，直到王寶強發現妻子和經紀人外遇，才真正死心，決定公開一切訴請離婚。

(中時電子報)