會教廷高層 副總統：實質交流即重邦誼
副總統陳建仁今天與教廷高階神職人員會面，談到雙方交流合作和人道救援。陳副總統說，「有實質交流進行，顯示兩國都很珍視邦誼」。
陳副總統中午視察中華民國駐教廷大使館後，與教廷高階神職人員餐敘，包括教廷教育部長韋薩迪（Giuseppe Versaldi）、提供教宗普世教會諮詢意見的樞機團總協調人羅德里格斯（Oscar Andres RodriguezMaradiaga）、主教部榮休部長雷伊（Giuseppe Battista Re）、國際聖體大會主席馬利尼（Piero Marini）、醫療牧靈委員會秘書長潘達瓦圖（Jean-Marie Musivi Mpendawatu）等。
陳副總統受訪時表示，雙方談到兩國交流和人道救援，在教育文化和科技、醫療等領域的合作也都在增進，「有實質交流進行，顯示兩國都很珍視邦誼」。
此外，陳副總統伉儷上午參加教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）主持的感恩彌撒，與仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）總會長裴瑞克（Mary Prema Pierick）及多國駐教廷大使寒暄。
宏都拉斯駐教廷大使莫里納（Carlos Avila Molina）、巴拿馬駐教廷大使瓦爾加斯（Miroslava Rosas Vargas）、馬來西亞駐教廷大使柏納東博（Bernard Giluk Dompok）、日本駐教廷特命全權大使中村芳夫、克羅埃西亞駐教廷大使佩利卡里奇（Neven Pelicaric）等都在彌撒前向陳副總統伉儷致意。
彌撒後，陳副總統在聖伯多祿大殿內與帕洛林握手致意，並短暫談話，陳副總統當面邀他訪問台灣。
陳副總統在殿內參訪時還遇到科索沃總理穆斯塔法（Isa Mustafa），兩人簡短寒暄。1050906
(中央社)
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