報復前男友 佛州女放火燒車搞烏龍

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1名美國佛羅里達州19歲女子日前在路邊看到一輛本田白色轎車，以為是前男友的車子，縱火洩恨以示報復，結果卻搞錯對象。這名女子3日遭逮捕，以二級縱火罪移送法辦。

佛羅里達州清水市（Clearwater）警察局的臉書專頁，3日宣布警方已經逮捕這名涉嫌放火燒車的女子，並公布監視器拍下的縱火過程。短短兩天，這支短片累計已超過2萬5000瀏覽人次。

根據警方調查，19歲的柴姆畢里（Carmen Chamblee）8月28日對一輛停放在路邊的白色本田（Honda）轎車縱火，之後騎著腳踏車離開現場，整個過程被附近的監視器拍下。

警方8月31日公布監視器錄影帶畫面，請求社區民眾協助指認影片當中的女子身分。清水市警局表示，許多民眾踴躍提供線索，警方很快鎖定柴姆畢里，有員警3日上午發現她的行蹤，將她逮捕。

柴姆畢里被以二級縱火罪移送法辦。她對警方供稱，以為那輛白色車子是前男友的車，才會動手放火。

佛羅里達州媒體報導，座車付之一炬的本田車主詹寧斯（Thomas Jennings）表示，事發當天室友急忙跑來告知，他才知道車子竟然遭人縱火，驚嚇之餘馬上跑去救火，但由於火勢猛烈，愛車嚴重毀損。

他表示，完全不認識縱火的女子，「我根本不知道她是誰，這輩子從來沒看過她。」1050906

(中央社)