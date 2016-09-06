開口說族語 空中族語教室啟動
原住民族委員會表示，為提升原住民族族語學習成效，推出「空中族語教室」，透過設計課程，讓原住民族人能開口說族語。
原民會因應網路學習趨勢，今年度於網頁「族語E樂園」推出新系列數位族語教材「空中族語教室」，透過循序漸進20堂課程，希望讓讓族人真正能開口說族語。
原民會說，課程教學內容可劃分為「基礎入門篇」、「基本句型篇」、「句型結構篇」和「綜合應用篇」，完整涵蓋原有九階教材，其中特別著重於句型語法，讓學生熟悉句型用法，進而學會自行造句，從課程中獲得用族語自我表達能力。
目前「泰雅族賽考利克語」及「賽德克族德固達雅語」兩語已完整上線，原民會表示，將陸續推出其他14族語課程，預計年底前全部上線。
此外，空中族語教室教學教案開放提供給族語教師做為教學上運用的方便資源，原民會希望課程傳達的系統化語法教學概念，能在族語教師發揮下，走進教室每一個角落，讓族語教學更快速有效。1050906
(中央社)
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