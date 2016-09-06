歐巴馬和杜特蒂道不同 取消雙邊會談

白宮國安會發言人普萊斯今天說，美國總統歐巴馬不會和菲律賓總統杜特蒂舉行雙邊會談，並將改與南韓總統朴槿惠會晤。

杜特蒂在前往寮國參加東南亞國協（ASEAN）相關會議前口出惡言、怒罵美國總統歐巴馬，他批評美國對他的霹靂手段掃毒說三道四，「他（歐巴馬）以為他是誰？我可不是美國的寵物狗，我是主權國家的總統」。

早在啟程前往寮國前，歐巴馬在杭州就表達了對兩人是否能按原定計畫會談表示懷疑，雖然歐巴馬說，「他（杜特蒂）真是個活潑有趣的人」，但「我總希望確定我參與的會談是否能有實際成效」。

歐巴馬原已安排於今天出席ASEAN會議期間，與杜特蒂會談。這本來將是兩人的第一次面對面接觸。

而隨同歐巴馬訪問的普萊斯稍早向隨行記者表示，美國取消和杜特蒂的會面，歐巴馬將改與朴槿惠會晤。1050906

(中央社)