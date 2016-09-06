夫妻開發彩色即食粉圓 外銷賣得嚇嚇叫

豐誠冷凍食品公司董事長陳石定與妻子蔣金花愛吃珍珠粉圓，花3年研發開水沖30秒就可食用的即食粉圓，有黑糖色和彩色，外銷市場賣得嚇嚇叫，連東京及上海迪士尼都下訂單。

公司總經理蔣金花表示，因為兒時記憶，她愛吃粉圓，但市售粉圓熬煮費時，而且多添加防腐劑，於是與陳石定研究開發方便吃又沒防腐劑的粉圓。

豐誠食品公司從事冷凍蔬菜的供應，近年供應冷凍毛豆到日本，陳石定和蔣金花仍不斷開發公司新產品，粉圓的開發成功，將公司轉往休閒食品營運。陳石定說，他們花3年時間研發，不知道倒掉多少失敗品。

開發成功的即時粉圓，蔣金花說，青少年、小朋友吃了絕對不會有害健康。陳石定夫妻開發的即食粉圓，開水沖後，30秒就可食用，粒粒分明，絕不會糊掉，而且還相當Q彈。

即食粉圓除了一般常見的黑糖色外，晶瑩剔透色彩繽紛的彩色粉圓在視覺上極盡挑動味蕾，紅色、藍色、綠色和橘色粉圓分別使用紅麴、梔子藍、梔子綠和胡蘿蔔素等天然色素，粉圓冷凍可保存2年。

3年前在日本食品展被廠商相中後，打開日本市場，不但東京迪士尼下訂單要求客製化米老鼠造型粉圓，在日本有9000多家分店的奶茶店，也採用豐誠的即食粉圓，除了日本外，上海迪士尼也客製化米老鼠造型粉圓，另外，美國、歐洲、韓國及紐西蘭等都是外銷據點。

蔣金花表示，國內市場以往由通路商舖貨，賣到什麼店他們不清楚，今年，豐誠舖貨到全聯超市，民眾到全聯可以買得到即食粉圓，但只有黑糖口味，想要吃彩色粉圓，要直接向豐誠訂購。

即食粉圓打下休閒食品的市場後，豐誠也開發冰砂磚，芒果、鳳梨、草莓等，都採用國產水果，也準備外銷冷凍檸檬片，為國產水果找出路。1050906

(中央社)