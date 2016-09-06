菲總統怒罵歐巴馬 引發軒然大波

菲律賓總統杜特蒂怒罵美國總統歐巴馬，引起軒然大波，不過美方礙於菲國是美國亞洲重要盟邦，不願事態擴大。上次歐巴馬遭怒罵來自北韓當局。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）以歐巴馬是「婊子養的」，回應美國對菲律賓當局鐵腕血腥掃毒的抨擊，導致美方取消在寮國永珍舉行的東南亞國家協會中的美菲總統峰會。

杜特蒂在美國被稱為菲律賓版的川普（Donald Trump），他不講政治正確的外交語言，連外交儀節最高紀律的口不出惡言也做不到。他罵美國既直接又難聽，但華府礙於菲律賓是協約盟邦，對這號人物也沒辦法。

務實的歐巴馬向來對無濟於大局的情緒性語言輕描淡寫，僅說「他真是個活潑有趣的人」。

美國輿論報導，菲國總統說出讓人訝異並極度不尊重的語言，

杜特蒂怒罵美國不是第一次，他曾批評美國駐菲大使高德柏格（Philip Goldberg））是「同性戀、偽娘」，時間還在美國務卿凱瑞（John Kerry）訪菲宣布提供3300萬美元援助之後。

對此國務院僅能說「這是不恰當的。」

美國輿論對美國捐錢還挨罵，顯得氣憤又無可奈何。有線電視新聞網（CNN）主持人泰普（Jake Tapper）說，「這就是美國的盟邦啊！」

美國是全球超強，不僅盟邦夥伴，敵對國家也得對美國領袖敬重三分。歐巴馬上次遭怒罵來自北韓國防委員會，他們說歐巴馬像隻熱帶叢林裡的猴子。

歐巴馬任期最後的亞洲之行風波不斷，在杭州出席20國集團（G20）峰會走下空軍一號時，不僅沒紅地毯迎接，連手扶梯都省了。歐巴馬為了美中共同批准巴黎氣候協議，僅說「不會把這件事看得太重。」

不過在美國總統選舉期間，歐巴馬的亞洲行也成為話題。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）說，其他國家元首都有地毯全禮迎接，只有歐巴馬沒有，相當不尊重。

他還推文寫道，「你能相信嗎？中國連讓歐巴馬下機的梯子都不給，雙方還在停機坪吵了起來！」1050906

(中央社)