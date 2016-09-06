南投竹山驚傳槍擊案 惡煞當街鳴槍擄人

竹山驚傳暴力案件，當街持搶押人！（翻攝自爆料公社）

竹山鎮5日清晨驚傳槍擊案，一群年輕人疑因在雲林縣斗六市KTV飲酒時，與人發生衝突返回竹山後，對方撂人追到竹山，下車就開槍示警，並且押走辛姓男子，但到中午時釋放；竹山警方已掌握涉案人身分，正積極查緝中。

警方指出，余姓男子和友人到斗六市飲酒，與人發生衝突後回到竹山，但對方一行10多人，分乘轎車追到竹山，下車後就對空鳴槍，還押著辛姓男子塞進後車廂；其他人則是持棍棒敲擊轎車、機車，然後揚長而去！

竹山警方表示，開槍警告的子彈是鋼珠彈；警方根據監視錄影器影像，目前已掌握涉案人身分，正全力追緝中，至於兩造發生糾紛的原因，將待嫌疑人到案後釐清。

(中時)