Fed醞釀升息 川普籲調整利率

我要評比

美國共和黨總統候選人川普之前曾砲轟美國聯邦準備理事會（Fed）壓低利率以助總統歐巴馬一臂之力，今天他表示聯準會打造了一個「虛假的經濟」，利率應有所調整。

川普（Donald Trump）在被記者要求針對聯準會可能於本月升息時發表談話時說：「他們（聯準會）壓低利率，如此一來其他事物才不會走下坡。我們有個非常虛假的經濟。」

今天前往俄亥俄州造勢的川普說：「在某個時點，利率將有所調整。唯一強強滾的是人為操作的股市。」

聯準會主席葉倫（Janet Yellen）上月說，聯準會越來越接近升息，最快可能會在9月，因聯準會研判美國經濟已接近最大就業和價格穩定目標。

聯準會去年12月決議近十年來首度升息，並預期今年將升息4次。但聯準會稍後減少今年升息次數，預估將僅升息2次，主因全球經濟成長放慢，加上金融市場持續動盪。

川普在初選時一路過關斬將，擊退16人贏得提名，他曾說葉倫的任期具「高度政治化」，他認為聯準會應升息，但基於「政治理由」，將不會升息。

聯準會一向是美國國會部分保守派批評人士的目標，他們認為聯準會因應全球金融危機祭出寬鬆貨幣政策，卻助燃通膨。

聯準會官員則表示，聯準會保持超然獨立的地位攸關祭出合理的決策。1050906

(中央社)