買月餅做公益 苗栗8糕餅業串聯助勵馨

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秋節將至，苗栗縣8家糕餅業者串聯響應公益，即日起至18日選購中秋系列商品，店家就幫民眾捐出5%消費金額幫助勵馨基金會，消費者若現場捐款200元還有獨家優惠。

勵馨基金會苗栗分事務所在中秋節前推出「中秋好馨情」公益活動，串聯苗栗縣內穀戀食品、世奇精緻餅店、江記永安、幸福圓(集元裕)、珍典手作坊、歐香麵包、珍品麵包、小葉烘焙等8間糕餅業者共同參與，號召民眾一起響應公益、挺婦幼。

勵馨基金會苗栗分事務所主任陳源表示，對於家暴受害者而言，中秋團圓的溫馨時刻更會感到心情矛盾複雜，尤其言詞攻擊、心理及情緒虐待的精神暴力，以及目睹家暴的過程，對兒少的傷害都比肢體暴力更難被發現及處理。

他指出，受家暴婦幼經常處於孤立無援狀況，希望大家可以關心多問候身邊親友鄰居，發現疑似受暴者應給予關懷、協助並鼓勵勇敢求援，或撥打113專線代為求助。

勵馨基金會苗栗分事務所表示，今年秋節公益活動串聯最多業者共同響應，款式、金額也能自由搭配，即日起至9月18日止，民眾至各合作店家選購中秋系列商品，不限種類及形式，業者就代為捐出5%消費金額，現場捐款新台幣200元還送獨家優惠。

苗栗縣長徐耀昌感謝在地業者響應這項公益活動，把在地食材與愛心，一起揉入美味糕餅中，期盼政府、民間攜手努力，為婦幼打造幸福無暴力環境。1050906

(中央社)