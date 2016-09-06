難民為全球議題 G20達成共識
20國集團（G20）領袖在中國大陸召開峰會，今天在聯合公報中宣布，同意難民是全球性的議題，且是必須共同承擔的負擔。
法新社報導，在風景優美的杭州召開為期兩天的峰會，他們在最後表示：「全世界有大量被迫遷徙的人民，為二次世界大戰以來前所未見的難民潮，尤其是因暴力衝突產生的難民，已成為全球關切的焦點。」
占世界經濟85%和全球人口2/3的G20重申，他們去年在土耳其峰會的訴求，「全球共同努力處理其帶來的影響、保護需求和難民危機的原因，分擔與其有關聯的負擔」。
G20呼籲加強對難民的人道援助，要求各國「依據自己的能力」，對幫助受影響國家的國際組織增加支援。
歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在G20第1天峰會上就說，歐洲接受好幾波難民的能力已經「趨近極限」，因此敦促更廣大的國際社會能夠分擔他們的負擔。（譯者：中央社陳昱婷）1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。