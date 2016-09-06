難民為全球議題 G20達成共識

20國集團（G20）領袖在中國大陸召開峰會，今天在聯合公報中宣布，同意難民是全球性的議題，且是必須共同承擔的負擔。

法新社報導，在風景優美的杭州召開為期兩天的峰會，他們在最後表示：「全世界有大量被迫遷徙的人民，為二次世界大戰以來前所未見的難民潮，尤其是因暴力衝突產生的難民，已成為全球關切的焦點。」

占世界經濟85%和全球人口2/3的G20重申，他們去年在土耳其峰會的訴求，「全球共同努力處理其帶來的影響、保護需求和難民危機的原因，分擔與其有關聯的負擔」。

G20呼籲加強對難民的人道援助，要求各國「依據自己的能力」，對幫助受影響國家的國際組織增加支援。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在G20第1天峰會上就說，歐洲接受好幾波難民的能力已經「趨近極限」，因此敦促更廣大的國際社會能夠分擔他們的負擔。（譯者：中央社陳昱婷）1050906

(中央社)