台灣好行 宜蘭童趣溫泉公車上路
宜蘭縣政府為了推廣大眾運輸，即日起在「台灣好行」冬山河線及礁溪線，分別推出「童趣公車」及「溫泉公車」，並推出一日或兩日套票行程，讓遊客享有相關優惠。
宜蘭縣工商旅遊處表示，「童趣公車」除了在地板上畫有跳格子，車內扶手也布置成為糖葫蘆的桿子，吊環旁也掛上國立傳統藝術中心的臉譜設計圖，一上車就能感受到歡樂氣氛；「溫泉公車」在椅子靠枕上掛有浴池入口的意象布簾，營造泡湯區放鬆身心的氛圍。
此外，這次推出「冬山河線一日遊」、「礁溪線一日遊」及「樂活二日遊」共3種套票行程，可當日不限次數搭乘相關路線的巴士，並享有單車租借、伴手禮或住宿等優惠。這些電子票證是以「一卡通」印製，套票經旅客使用核銷後，可做一般「一卡通」加值使用。1050906
(中央社)
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